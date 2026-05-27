Kanton Nidwalden verzeichnet stabile Wildbestände

Keystone-SDA

Der Nidwaldner Regierungsrat hat festgelegt, wie viele Wildtiere zum Abschuss freigegeben sind. In den vorgängigen Zählungen wurden stabile Bestände verzeichnet.

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(Keystone-SDA) Zwar wurde bei den Rehen ein leichter Rückgang festgestellt, jedoch gelten die Bestände und Konstitution der Tiere insgesamt als gut bis sehr gut. Die Abschusszahlen haben sich zum Vorjahr hin kaum verändert, wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Mittwoch hervorgeht.

Demnach sind im Kanton Nidwalden beim Rotwild 82 Tiere zum Abschuss freigegeben. Davon sind 24 männliche Rothirsche und 58 Stück sogenanntes Kahlwild, also weibliche Hirsche und Kälber.

Eine Gämse pro Person

Bei den Gämsen sollen in diesem Jahr 71 Tiere geschossen werden, das sind etwas weniger als die 76 vom Vorjahr. Wer einen der 24 zum Abschuss freigegebenen Gämsböcke schiessen darf, wird per Los entschieden. Pro Person kann nur eine Gämse geschossen werden, hiess es in der Mitteilung weiter.

Wie in anderen Kanton bereits Usus, ist auch in Nidwalden künftig das Tragen von Signalkleidung bei Bewegungsjagden vorgeschrieben. So sollen die Sicherheit erhöht und Jagdunfällen vorgebeugt werden.

Die Hochjagd dauert in Nidwalden in diesem Jahr vom 1. bis 22. September. Die Niederjagd vom 15. Oktober bis 30. November, die Rehe dürfen nur bis 4. November gejagt werden.