Kanton Obwalden unterstützt neuen Lehrgang an Höherer Fachschule

Keystone-SDA

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Die Höhere Fachschule für Medizintechnik in Sarnen OW bietet einen neuen Lehrgang an. Der Kanton Obwalden unterstützt diesen mit 130'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds.

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(Keystone-SDA) Bei dem Lehrgang gehe es um Prozesstechnik, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Dabei gehe es um die Analyse und Optimierung von Prozessen und um digitale Entwicklungen im Gesundheitswesen. Diese neue Ausbildung sei schweizweit einzigartig. Die Höhere Fachschule reagiere damit auf neue Bedürfnisse in der Arbeitswelt.