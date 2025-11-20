Kanton passt Nutzungsplan Brunnen Nord gemäss Volksentscheid an

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz nimmt die von der Stimmbevölkerung von Ingenbohl beschlossene Zufahrtsstrasse ins Entwicklungsgebiet Brunnen Nord in den Nutzungsplan auf. Dieser liegt bis am 22. Dezember öffentlich auf.

(Keystone-SDA) Im Gebiet nördlich des Bahnhofs Brunnen soll das Areal einer ehemaligen Zementfabrik neu überbaut werden. Dazu muss eine neue Zufahrtsstrasse realisiert werden. Ein geplanter Hochkreisel wurde von den Stimmberechtigten der Gemeinde Ingenbohl abgelehnt. Realisiert wird deswegen die Variante «Kurve+», die günstiger ist und weniger Ressourcen beansprucht.

Der kantonale Nutzungsplan wird entsprechend auf die Variante «Kurve+» angepasst, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Eine zweite Anpassung des Nutzungsplans gibt es im Zusammenhang mit dem Projekt Bahnhofareal Brunnen. Dort werden ein neuer Kreisel und eine neue Verbindungsstrasse gebaut.