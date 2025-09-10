The Swiss voice in the world since 1935
Kanton schliesst Verkehrsprüfung in Schötz LU und Alberswil LU ab

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern hat die Verkehrsprüfung in Schötz und Alberswil abgeschlossen. Im Rennen bleiben die Neugestaltung der Kantonsstrasse K11 und die Umfahrung "West Alberswil und Schötz bis Gettnau".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Varianten fliessen nach der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) ins kantonale Programm Gesamtmobilität ein, wie der Kanton und die Gemeinden Alberswil, Ettiswil, Schötz und Willisau am Mittwoch mitteilten.

Die ZMB zeige die Neugestaltung der K11 als bestbewertete Variante, hiess es. Sie sieht verbreiterte Velo- und Fusswege sowie neue Radstreifen in Schötz vor. Mit Tempo-30-Zonen in den Dorfzentren soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Die Umfahrung «West Alberswil und Schötz bis Gettnau» (ASWG) würde die Ortszentren zwar vom Schwerverkehr entlasten, aber mehr Kulturland beanspruchen und höhere Kosten verursachen, hiess es weiter.

Beide Projekte gehen nun in die politische Diskussion. Der Kantonsrat soll voraussichtlich Ende 2026 über das Gesamtprogramm entscheiden.

