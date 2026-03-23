Kanton Schwyz ehrt Künstler, Musikerin und Theatergruppe

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz zeichnet den Künstler Alfons Bürgler mit dem Anerkennungspreis 2026 aus. Kulturförderpreise gehen an die Musikerin Linda Elsener und die Theatergruppe Avantt.

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(Keystone-SDA) Der Schwyzer Regierungsrat verleiht den mit 10’000 Franken dotierten Anerkennungspreis an den Künstler Alfons Bürgler und würdigt damit sein langjähriges künstlerisches Schaffen, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Sein Lebenswerk sei von «unermüdlicher künstlerischer Neugier, handwerklicher Präzision und einer tiefen Verbundenheit mit der Region» geprägt.

Alfons Bürgler (1936) ist ein Künstler aus Ilgau, der ein «breites Spektrum» anbietet: Malerei, Zeichnung, Skulptur, Glasgravur, Fotografie sowie Objekte und Installationen. Besonders prägend seien seine «Körperschriften», in denen er mit «rhythmischen, tänzerischen und zeichenhaften Strukturen» eine eigene Bildsprache entwickelt habe, hiess es weiter.

Zwei Kulturförderpreise, dotiert mit je 5000 Franken, gehen an die Musikerin Linda Elsener aus Seewen und die Theatergruppe Avantt aus Schwyz.

Linda Elsener alias Linda Elys wurde mit ihrer Teilnahme an «The Voice of Germany» bekannt und feierte später mit eigenen Songs Erfolge. Die Theatergruppe Avantt steht für experimentelles und vielseitiges Theaterschaffen in der Region.

Die Preisverleihung findet im Herbst 2026 statt.