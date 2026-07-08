Kanton Schwyz erhält Baubewilligung für neues Verwaltungszentrum

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Schwyz hat den Bau des kantonalen Verwaltungszentrums in Kaltbach genehmigt. Der Kanton hofft, dass er im Oktober mit den Bauarbeiten beginnen kann.

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(Keystone-SDA) Kantonsrat und Stimmberechtigte bewilligten das 139 Millionen Franken teure Projekt 2024. Am 5. Dezember 2025 wurde es öffentlich aufgelegt. Am 1. Juli habe die Baukommission der Gemeinde Schwyz die Baubewilligung erteilt, erklärte die Staatskanzlei am Mittwoch in einer Mitteilung.

Gegen das Bauprojekt wurden sieben Einsprachen eingereicht. Gemäss Staatskanzlei ging es dabei in erster Linie um betriebliche Anliegen von Anstössern. Sechs Einsprachen wurden demnach nach einem klärenden Schriftenwechsel zurückgezogen. Auf die verbliebene Einsprache trat die Baukommission nicht ein.

Die Baubewilligung ist noch nicht rechtskräftig. Der Kanton hofft, dass er wie geplant im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen kann. Der Neubau soll bis Anfang 2030 realisiert sein. Die ersten öffentlichen Ausschreibungen von Bauarbeiten seien bereits erfolgt, hiess es.

Mit dem Neubau will der Kanton verschiedene Teile seiner Verwaltung zusammenführen. Auch die Polizeieinsatzleitzentrale für die Kantone Schwyz und Zug oder der Rettungsdienst und die Feuerwehr Schwyz sollen dort untergebracht werden.