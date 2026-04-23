The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kanton Schwyz legt revidierten Richtplan öffentlich auf

Keystone-SDA

Der Richtplan des Kantons Schwyz muss in verschiedenen Punkten angepasst werden. Der Regierungsrat legt die Neuerungen bis am 22. Juni öffentlich auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit den Anpassungen würden verschiedene neue Grundlagen für die Behörden raumplanerisch verbindlich, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Dabei gehe es etwa um das touristische Raumkonzept, um die Umsetzung der ÖV-Strategie, um den Wanderwegplan, um Ufer, die revitalisiert werden müssten, um Gewässer, die sich zur Energieerzeugung eigneten oder um Massnahmen zum Klimaschutz.

Nach der öffentlichen Auflage wird der Regierungsrat die Richtplananpassung dem Bund zur Vorprüfung vorlegen. Der Regierungsrat will sie im dritten Quartal erlassen und dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme unterbreiten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft