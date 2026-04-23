Kanton Schwyz legt revidierten Richtplan öffentlich auf

Keystone-SDA

Der Richtplan des Kantons Schwyz muss in verschiedenen Punkten angepasst werden. Der Regierungsrat legt die Neuerungen bis am 22. Juni öffentlich auf.

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(Keystone-SDA) Mit den Anpassungen würden verschiedene neue Grundlagen für die Behörden raumplanerisch verbindlich, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Dabei gehe es etwa um das touristische Raumkonzept, um die Umsetzung der ÖV-Strategie, um den Wanderwegplan, um Ufer, die revitalisiert werden müssten, um Gewässer, die sich zur Energieerzeugung eigneten oder um Massnahmen zum Klimaschutz.

Nach der öffentlichen Auflage wird der Regierungsrat die Richtplananpassung dem Bund zur Vorprüfung vorlegen. Der Regierungsrat will sie im dritten Quartal erlassen und dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme unterbreiten.