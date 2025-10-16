Kanton Schwyz unterstützt sechs Kulturschaffende

Keystone-SDA

Sechs Kulturschaffende erhalten vom Kanton Schwyz einen Werkbeitrag. Sie sollen sich dank der Unterstützung Zeit für den kreativen Prozess nehmen können.

(Keystone-SDA) Die Werkbeiträge wurden in verschieden Sparten vergeben, wie das Amt für Kultur am Donnerstag mitteilte. Sie belaufen sich auf insgesamt 100’000 Franken.

Ausgezeichnet werden Basil Bürgler und Yves Suter in der Sparte bildende Kunst. Im Bereich Theater/Tanz wird Petra Zurfluh unterstützt. Weitere Werkbeiträge gehen zudem in der Sparte Musik an Agatha Kälin-Schönbächler und Severin Suter sowie in der Sparte Kurz- und Animationsfilm an Roman Kälin. Die Preise werden im Rahmen einer Feier übergeben.

Für die Vergabe der Werkbeiträge ist die kantonale Kulturkommission zuständig. Sie habe für jede Sparte eine unabhängige Fachjury eingesetzt, teilte das Amt für Kultur mit. Als wichtige Beurteilungskriterien genannt wurden die Qualität und Kontinuität des bisherigen Schaffens, das Entwicklungspotential der Kunstschaffenden, die Projektabsichten sowie der innovative und eigenständige Charakter des Vorhabens.