Kanton setzt Verwalter für Sozialdienst Trachselwald ein

Keystone-SDA

Der Gemeindeverband Sozialdienst Region Trachselwald erhält vom Kanton einen Verwalter. Dieser Schritt wurde nötig, weil der Gemeindeverband nach dem Rücktritt des gesamten Verbandsrates Mitte März nicht mehr beschluss- und handlungsfähig ist.

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(Keystone-SDA) Als sogenannten «Besonderen Verwalter» hat der Regierungsrat Reto Lindegger eingesetzt, wie die Direktion für Inneres und Justiz am Donnerstag mitteilte. Lindegger war in seiner beruflichen Karriere unter anderem Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes. Heute ist er selbständiger Berater.

Die Regelung mit der Besonderen Verwaltung gilt bis Ende Juli. Im Sozialdienst der Region Trachselwald kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Reibereien. Es kam zu verschiedenen Führungswechseln und Personalabgängen. Aktuell knirscht es zwischen dem Verbandsrat und den 13 Verbandsgemeinden.

Diese wollen sich neu orientieren und den Verband auflösen, wie die Berner Tamedia-Publikationen im März berichteten.