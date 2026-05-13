Kanton Solothurn hat laut Ranking eine hohe Kreditwürdigkeit

Keystone-SDA

Der Kanton Solothurn verfügt über eine hohe langfristige Kreditwürdigkeit. Zu diesem Schluss ist die internationale Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) gekommen. Sie vergibt dem Kanton die Höchstnote "AAA".

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(Keystone-SDA) Die Bewertung basiere auf der umsichtigen Finanzpolitik des Kantons, der starken finanziellen Führung sowie der sehr hohen Liquidität, schrieb die Staatskanzlei Solothurn am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Der Kanton stehe verschiedenen Herausforderungen gegenüber, etwa die finanziellen Auswirkungen von Sparmassnahmen des Bundes, demografische Entwicklungen sowie steigende Ausgaben in der Bildung und der Gesundheit. Die Rating-Agentur bescheinigt dem Kanton gemäss Mitteilung trotzdem eine hohe Widerstandsfähigkeit. Die finanzielle Lage werde gestützt durch eine robuste Steuerbasis, vorsichtige Ausgabenplanung und das Massnahmenpaket 2024.

Das Ranking bestätige, dass der Kanton auch in anspruchsvollen Zeiten über eine solide Ausgangslage verfügt, schrieb die Staatskanzlei weiter.

Der Kanton lässt sich seit Jahren von S&P zur Kreditwürdigkeit beurteilen. 2024 hat er erstmals die Bestnote erreicht.