Kanton Solothurn verfügt Feuerwerksverbot

Keystone-SDA

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Im Kanton Solothurn gilt per sofort ein absolutes Feuerverbot und ein grundsätzliches Feuerwerksverbot. Damit ist laut Behörden auch das Entfachen von Feuer, das Grillieren mit Holz oder Holzkohle sowie das Abbrennen von Feuerwerk im Siedlungsraum untersagt.

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(Keystone-SDA) Die anhaltend hohen Temperaturen und fehlenden Niederschläge hätten die akute Trockenheit im Kanton Solothurn verschärft, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mit. Dadurch sei die Waldbrandgefahr auf die Gefahrenstufe 5 («sehr gross») angestiegen.

Das absolute Feuerverbot und grundsätzliche Feuerwerksverbot gilt im Wald, im Garten sowie überall im Freien.