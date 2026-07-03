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Kanton Solothurn verschärft Massnahmen wegen Trockenheit per sofort

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn gilt ab Freitagmittag ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe sowie an Fluss- und Seeufern. Zudem ist ein grundsätzliches Feuerwerksverbot für das ganze Kantonsgebiet ausgerufen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wegen der anhaltenden Trockenheit und hoher Temperaturen ist die Waldbrandgefahr auf Stufe 4 gestiegen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Das Vorgehen sei von der Polizei mit Organisationen sowie weiteren Behörden abgesprochen worden.

Es ist in den betroffenen Bereichen verboten, Himmelslaternen steigen zu lassen oder Grillstellen zu benutzen, wie aus der beigelegten Verfügung hervorgeht. Auch das Wegwerfen brennender Rauchwaren ist nicht erlaubt. Bei Widerhandlungen drohe eine Ordnungsbusse von 200 Franken.

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