Kanton spricht 187-Millionen-Zusatzkredite für Zukunft Bahnhof Bern

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat weitere 187 Millionen Franken für den Bahnhofsausbau in der Stadt Bern gesprochen. Das Geld fliesst in das Teilprojekt der SBB.

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(Keystone-SDA) Im Dezember 2025 hatte sich herausgestellt, dass sich die Mehrkosten im Gesamtprojekt «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB) auf 248 Millionen Franken belaufen. Dabei fallen 187 Millionen im SBB-Projekt an, weitere 61 Millionen beim Projekt des Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS), wie aus einer Mitteilung der Projektpartner vom Donnerstag hervorgeht.

Der Regierungsrat genehmigte zwei Zusatzkredite für die Mehrkosten im Projekt der SBB, namentlich für die Publikumsanlagen und den Zugang Bubenberg.

Gründe für die Mehrkosten sind laut den Projektpartnern unter anderem «anspruchsvolle bauliche und geologische Rahmenbedingungen», Abhängigkeiten zu Nachbarprojekten sowie Massnahmen zur Sicherstellung eines stabilen Bahn- und Bahnhofsbetriebs. Auch die längere Bauzeit trägt zu höheren Gesamtprojektkosten bei.

Stadt braucht Nachkredit

Die Stadt beteiligt sich anteilsmässig an der Finanzierung der Mehrkosten für den Bau des Zugangs Bubenbergplatz. Der 2016 vom Stadtrat genehmigte Kredit von 6,8 Millionen Franken muss deshalb um 1,7 Millionen auf 8,5 Millionen Franken erhöht werden. Der Stadtrat wird darüber befinden.

Die kosten für die von der Stadt geplanten Bau- und Verkehrsmassnahmen, etwa den Bau der Personenunterführung Hirschengraben, für welche die Stimmberechtigten der Stadt Bern 2021 einen Kredit von 112 Millionen Franken genehmigt haben, können aufgrund des weiterhin ausstehenden Baustarts noch nicht abschliessend beziffert werden. Unter anderem sind noch Rechtsstreitigkeiten hängig.

Die neuen Gesamtkosten für das Grossprojekt ZBB veranschlagen die Projektpartner mit rund 1,46 Milliarden Franken. Die Bauarbeiten beim Projekt verlaufen nach Angaben der Projektpartner gut. Der ausgebaute und modernisierte Bahnhof Bern wird voraussichtlich im Jahr 2031 eröffnet.