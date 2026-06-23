Kanton stellt Siegerprojekt für neue Kantonsschule Rotkreuz ZG vor
Ein Zürcher Architekturbüro hat den Wettbewerb für die neue Kantonsschule Rotkreuz gewonnen. Geplant ist ein zweiteiliger Holz-Hybridbau für rund 880 Schülerinnen und Schüler. Der Baustart ist für Ende 2028 vorgesehen, wie die Zuger Baudirektion mitteilte.
(Keystone-SDA) Die neue Kantonsschule Rotkreuz soll direkt beim Bahnhof entstehen und Platz für 44 Klassen bieten.
Das Siegerprojekt «discentia» besteht laut Mitteilung vom Montagabend aus zwei Gebäudeteilen: Ein höherer Kopfbau richtet sich zum Zentrum Rotkreuz und enthält die öffentlichen Nutzungen wie die Sporthalle. In einem niedrigeren Flügelbau entlang der Sportanlage umfasst die Unterrichtsräume.
Laut dem Jurybericht überzeugt das Siegerprojekt durch eine «klare Konzeption» und die Abstimmung von Städtebau, Architektur, Konstruktion und Technik.
Die Obergeschosse sind laut Communiqué in Holz-Hybridweise geplant. Vorgesehen sind zudem unversiegelte Flächen, Natursteinbeläge und schattenspendende Bäume.