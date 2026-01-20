Kanton Thurgau reagiert auf Rücktritte in Ermatinger Schulbehörde

Keystone-SDA

Das Thurgauer Departement für Erziehung und Kultur hat den Rücktritt von drei Mitgliedern der Primarschulbehörde Ermatingen bewilligt. Die Beschlussfähigkeit der Behörde wurde vorerst gesichert.

(Keystone-SDA) Drei der fünf Mitglieder der Schulbehörde hätten ihren sofortigen Rücktritt erklärt, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Als Grund sei «ein tiefgehendes Zerwürfnis innerhalb des Gremiums» genannt worden.

Das Departement für Erziehung und Kultur (DEK) habe die Rücktrittsgesuche geprüft und sie genehmigt. In der Schulbehörde gebe es nun noch den Schulpräsidenten sowie ein weiteres Mitglied. Damit wäre die Behörde nicht mehr beschlussfähig.

Um die Führung der Schule und den laufenden Betrieb sicherzustellen, griff das Departement aufsichtsrechtlich ein. Die zuständige Schulinspektorin des Amtes für Volksschule wurde ab sofort als ausserordentliches Mitglied in die Schulbehörde eingesetzt. Sie verfüge über die nötige Fachexpertise und sei mit den lokalen Verhältnissen vertraut, heisst es in der Mitteilung.

Die Massnahme gilt vorübergehend, bis die Behörde durch neu gewählte Mitglieder wieder ordentlich konstituiert ist. Die Primarschulgemeinde Ermatingen muss so rasch wie möglich Ersatzwahlen durchführen.