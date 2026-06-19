The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kanton und Stadt Luzern wollen flüssigen Verkehr um den Bahnhof

Keystone-SDA

Der Kanton und die Stadt Luzern wollen den Verkehrsfluss und die öV-Zuverlässigkeit rund um den Bahnhof verbessern. Im Rahmen einer Vereinbarung zieht die Stadt dafür ihre Beschwerde gegen das Autobahnprojekt "Bypass" zurück.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf das Umfeld des Bahnhofs kommen grosse Veränderungen zu. Der Bund will den Durchgangsbahnhof bis 2045 realisieren. Parallel dazu steht das Autobahnprojekt «Bypass» an, das den Durchgangsverkehr verlagern soll. Kanton und Stadt informierten am Freitag über eine Vereinbarung zur Verbesserung der Mobilität.

Der kantonale Bau-, Umwelt, und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) betonte, der Verkehr auf Schienen und auf den Strassen müssten aufeinander abgestimmt sein. Ab Dezember 2026 sind Massnahmen auf Abschnitten der Kantonsstrassen rund um den Bahnhof geplant. Ab 2027 folgt eine zweite Etappe mit Massnahmen, etwa auf der Seebrücke und dem Schwanenplatz.

Stadt und Kanton wollen damit den Busverkehr beschleunigen, die Sicherheit für Velofahrende erhöhen und den Verkehr entflechten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft