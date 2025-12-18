Kanton verwaltet vorübergehend Gemeinde Oberried am Brienzersee

Keystone-SDA

Die Gemeinde Oberried am Brienzersee wird vorübergehend vom Kanton Bern geführt. Bei den Gemeindewahlen im Dezember konnten nicht genügend Kandidierende für den Gemeinderat gefunden werden. Ab Anfang 2026 ist der Rat mit nur zwei Mitgliedern nicht mehr beschlussfähig.

(Keystone-SDA) Die sogenannte «besondere Verwaltung» der Gemeinde dauert vorderhand bis Ende 2026. Der Kanton hat André Chevrolet als Verwalter ernannt, wie die kantonale Direktion für Inneres und Justiz am Donnerstag mitteilte. Chevrolet ist in der Region kein Unbekannter. Er war langjähriger Gemeindeschreiber von Oberried und der Nachbargemeinde Ringgenberg.

In Oberried wird derzeit auch eine Fusion mit der Nachbargemeinde Brienz diskutiert.