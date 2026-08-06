Kanton warnt Basler Gastrobetriebe vor abbrechenden Ästen

Keystone-SDA

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Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) warnt vor abbrechenden Ästen aufgrund der Dürre. Wirtinnen und Wirte von Gartenbeizen und Buvetten müssen daher für die Sicherheit ihrer Gäste sorgen. Vor allem bei Sturmwarnungen müssen sie die Bewirtung bei Bäumen einstellen.

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(Keystone-SDA) Betreibende könnten im Schadenfall haftbar gemacht werden, sofern sie ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben, teilte das BVD am Donnerstag mit. Der Aufenthalt unter und in der Nähe von Bäumen während eines Sturmereignisses stelle eine Gefahr für Leib und Leben dar.

Die Stadtgärtnerei warnt bereits seit mehreren Wochen mit Informationsschildern davor. Ein Schreiben mit Vorsichtsmassnahmen ging an alle Betreiber und Veranstalter sowie an Schulen, Kindergärten und Schwimmbäder.

Wassermangel und Hitze verringern seit Wochen den Wasserfluss im Gewebe der Bäume und senken den Zelldruck sowie die Holzspannung in den Baumkronen, wie das BVD weiter schreibt. Dadurch können jederzeit auch grosse und vollbelaubte Äste oder sogar ganze Kronenteile abbrechen.

Keine Besserung in Sicht

Eine Entspannung der Lage ist derzeit nicht absehbar. Dies hängt von einer längeren Regenphase ab, die aber gemäss Meteo Schweiz in den nächsten Tagen nicht in Sicht ist.

Aus Sicherheitsgründen hat die Stadtgärtnerei seit Beginn der Trockenphase zwei Notfällungen vorgenommen, wie sie am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Bei den beiden Bäumen waren die Kronen derart kaputt, dass sie ein Windstoss zu Fall hätte bringen können Das ganze Ausmass der Dürreschäden wird erst im Frühling ersichtlich.