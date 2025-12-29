Kanton will Bushof in Schwyz mit 2,2 Millionen Franken unterstützen

Keystone-SDA

Die Gemeinde Schwyz will die Busdrehscheibe im Zentrum und die Hofmatt umgestalten und sanieren. Die Regierung beantragt dem Kantonsparlament dafür einen Investitionsbeitrag von 2,2 Millionen Franken.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Bushof Schwyz ist veraltet, hat technische Mängel und erfüllt die Anforderungen an die Verkehrs- und Fussgängersicherheit sowie das Behindertengleichstellungsgesetz nicht, teilte die Schwyzer Staatskanzlei am Montag mit. Die geplante Neugestaltung von Bushof und Hofmatt soll dies ändern.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde genehmigten 2022 Gesamtkosten von 11,6 Millionen Franken für beide Projekte, wovon rund 7,4 Millionen auf den Bushof entfielen. Nach Abzug des Bundesbeitrags aus dem Agglomerationsprogramm könne sich der Kanton mit 40 Prozent der Kosten, also rund 2,2 Millionen Franken, beteiligen, hiess es weiter.

Der neue Bushof soll mit Sockelbau, Parkhaus und Perrondächern eine einheitliche Platzgestaltung erhalten. Insgesamt sind acht Haltekanten für Busse vorgesehen. Barrierefreies Ein- und Aussteigen sei künftig möglich, teilte die Staatskanzlei mit.

Die Baubewilligungen liegen gemäss Mitteilung vor, eine Beschwerde gegen den Bushof sei erhoben, eine gütliche Einigung offenbar «weiterhin möglich». Ein Baubeginn könnte bereits im Frühling 2026 erfolgen.

Dabei wird das Projekt laut Communiqué mit der geplanten Sanierung der Herrengasse koordiniert. Diese soll zwischen dem Schulhaus Herrengasse und der Pfarrkirche St. Martin auf einer Länge von 390 Metern saniert und umgestaltet werden.