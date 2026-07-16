Kanton will Museum in römischem Gutshof in Winkel einrichten

Keystone-SDA

Teilen

Der römische Gutshof Seeb in Winkel soll zu einem Freilichtmuseum werden. Der Kanton Zürich will die Ruinen aufwerten und beantragt 2,12 Millionen Franken für die Einrichtung eines Erlebnisortes im Unterland.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der römische Gutshof Seeb ist eine der wenigen konservierten römischen Ruinen im Kanton Zürich, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Das neue Freilichtmuseum soll einen authentischen Einblick in die römische Epoche geben.

Mit vielen Gebäuden, einem gut erhaltenen Bad, den Wandmalereien und Mosaikböden sei der Gutshof im östlichen Mittelland einzigartig, heisst es weiter. Die Stiftung für Archäologie und Kunstgeschichte im Kanton Zürich will aus dem im Jahr 50 n. Chr. gegründeten Gutshof einen Erlebnisort für Schulklassen, Familien, Spaziergänger und Velofahrer machen. Der Eintritt bleibe wie bislang frei.

Fokus auf Landwirtschaft und Ernährung

Zur Vermittlung des Alltags auf dem Gutsbetrieb sind neben Informationstafeln und Audio-Dateien auch Stereoskope geplant, die dreidimensionale Rekonstruktionen der Anlage zeigen, schreibt der Regierungsrat. Neu werden der Badetrakt und der Töpferofen das ganze Jahr über zu besichtigen sein.

Das Projekt leiste einen wesentlichen Beitrag zur Vermittlung des kulturellen Erbes. «Der Fokus liegt inhaltlich auf der Landwirtschaft, dem Landleben und der Ernährung», heisst es in der Mitteilung. Damit ergänze die Römerstätte im Zürcher Unterland die anderen Angebote in der Nordwestschweiz.

Der Kantonsrat muss noch über den Antrag des Regierungsrats befinden.