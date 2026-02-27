Kanton Zürich baut Palliativangebot für Pflegeheime aus

Keystone-SDA

Der Kanton Zürich schickt mobile Palliative-Care-Teams neu in Pflegeheime. Sie sollen vor Ort in komplexen Situationen helfen. Auch für das spezialisierte Angebot für Kinder und Jugendliche hat der Kanton Geld gesprochen.

(Keystone-SDA) Mit 100’000 Franken jährlich wird das Angebot im Kinderspital unterstützt, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Freitag mitteilte. Im letzten Jahr habe das Kinderspital 245 Familien mit schwer kranken Kindern betreut und dabei 8295 Konsultationen durchgeführt.

Das neue Angebot für Pflegeheime wird von rund der Hälfte der Zürcher Gemeinden genutzt. Die Teams kamen bisher auch schon bei Menschen zu Hause zum Einsatz. 2025 betreuten die Palliativteams laut Mitteilung rund 2700 Personen.

Der Ausbau des Angebots beruht auf einer Strategie, die der Regierungsrat 2024 beschlossen hat. Damit sollten bestehende Angebote weiterentwickelt und neue Strukturen aufgebaut werden. Sie soll helfen, dass die Menschen «selbstbestimmt bis ans Lebensende» ein würdevolles Leben haben, wird Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) zitiert.