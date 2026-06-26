Kanton Zürich erlässt wegen Trockenheit ein Feuerverbot im Wald

Keystone-SDA

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Wegen der anhaltenden Trockenheit hat der Kanton Zürich ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Die Massnahme gilt bereits ab Freitagmittag.

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(Keystone-SDA) Grund für das Feuerverbot ist die grosse Waldbrandgefahr im Kanton, wie die kantonale Baudirektion am Freitag mitteilte. Die Behörden stuften die Gefahr auf die zweithöchste Stufe vier ein.

Das Verbot betrifft das Entfachen von Feuer im Wald sowie in einer Zone bis zu 50 Metern vom Waldrand entfernt. Die Einschränkung gilt ausdrücklich auch für bereits eingerichtete, offizielle Grillplätze und für Holzkohlegrills. Einzig Gas- und Elektrogrills dürfen unter grosser Vorsicht und auf feuerfestem Untergrund weiterhin benutzt werden.

In Wohngebieten ist das Grillieren weiterhin erlaubt, sofern der Abstand zum Wald gross genug ist. Die einzelnen Gemeinden können bei Bedarf jedoch noch strengere Regeln verordnen. Das Verbot bleibt so lange in Kraft, bis ergiebige Regenfälle die Situation nachhaltig entspannen.