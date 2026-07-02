Kanton Zürich erweitert Daten zu häuslicher Gewalt

Keystone-SDA

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Der Kanton Zürich hat seine Plattform zur häuslichen Gewalt mit neuen Daten ergänzt. Das aktualisierte Monitoring zeigt unter anderem, wie oft häusliche Gewalt vorkommt, und wie stark Kinder betroffen sind.

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(Keystone-SDA) Häusliche Gewalt findet im Kanton Zürich täglich statt, wie das Amt für Statistik und Daten am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2025 rückte die Polizei jeden Tag über 21-mal wegen häuslicher Gewalt und Familienstreitigkeiten aus.

Häufig sind dabei auch Minderjährige betroffen. Über 170 Kinder und Jugendliche wurden 2025 in Schutzunterkünften aufgenommen. Die erweiterte Monitoringseite enthält neu auch Kennzahlen des Obergerichts und zeigt die geografische Verbreitung der Anzeigen auf einer Karte.