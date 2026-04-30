Kanton Zürich formuliert seine Erwartungen an den Flughafen neu

Keystone-SDA

Der Flughafen Zürich soll die Interessen des Kantons berücksichtigen. Dies sieht der Regierungsrat in der neuen Eigentümerstrategie vor. Zu den strategischen Zielen gehört eine sukzessive Verringerung der Starts und Landungen nach 23 Uhr.

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(Keystone-SDA) Der Kanton Zürich hält an der börsenkotierten Flughafen Zürich AG eine Minderheitsbeteiligung von rund einem Drittel. Auch hat er Einsitz im Verwaltungsrat. Wie er mit dieser bedeutenden Beteiligung umgeht, wird in der Eigentümerstrategie festgelegt.

Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, hat der Regierungsrat die Eigentümerstrategie für den Flughafen grundlegend überarbeitet. Neu kann demnach systematisch überprüft werden, ob die gesetzten Ziele erreicht werden.

Die strategischen Ziele in der neuen Eigentümerstrategie seien konsequent auf die Interessen des Kantons ausgerichtet, teilte die Staatskanzlei mit. Dazu gehörten eine im Vergleich zu anderen wichtigen europäischen Flughäfen gute Erreichbarkeit, beste Flughafeninfrastrukturen, eine sukzessive Verringerung der Flugbewegungen nach 23 Uhr oder eine Reduktion der Treibhausgasemissionen.

Die überarbeitete Eigentümerstrategie muss nun vom Kantonsrat genehmigt werden.