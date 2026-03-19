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Kanton Zürich verdoppelt Darlehen für Wohnbauförderung

Keystone-SDA

Der Zürcher Regierungsrat hat den Kreditrahmen für die kantonale Wohnbauförderung auf 360 Millionen Franken verdoppelt. Damit setzt er einen Gegenvorschlag um, den die Stimmbevölkerung angenommen hat. Das Gesetz tritt am 1. Juni in Kraft.

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(Keystone-SDA) Die Mittel seien bereits im Budget eingestellt, heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrats vom Donnerstag. Den Gegenvorschlag zur Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» nahm das Zürcher Stimmvolk am 30. November 2025 knapp an, mit 51 Prozent. Die Initiative, die ein Vorkaufsrecht für Gemeinden forderte, scheiterte mit rund 60 Prozent Nein-Stimmen.

Das Initiativkomitee hatte im Sommer 2025 Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Es wollte den Gegenvorschlag für ungültig erklären lassen. Dieser habe nichts mit dem Anliegen der Initiative zu tun, hiess es damals. Die Beschwerde wurde allerdings am 18. Dezember 2025 zurückgezogen, wie der Regierungsrat schreibt.

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