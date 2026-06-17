Kanton Zürich versteigert Kontrollschild ZH 26 für 81’000 Franken

Keystone-SDA

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Die Autonummer ZH 26 kam am Mittwoch unter den Hammer. Der neue Besitzer hat sie für 81'000 Franken vom Kanton Zürich ersteigert.

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(Keystone-SDA) 89 Gebote waren nötig, dann stand «BTC.KEV» als Höchstbietender fest. Damit trägt sein Fahrzeug neu das Kontrollschild ZH 26. Der Startpreis lag bei 8000 Franken und konnte in Tausender-Schritten überboten werden.

Je höher die Zahl der Jahres-Kontrollschilder, desto günstiger scheinen diese über den Auktionstisch zu gehen. Mit dem Kennzeichen ZH 26 erreichte der Kanton eine geringere Summe als noch im Vorjahr. Den Bietern war ZH 25 noch 126’000 Franken wert. Für die bisher tiefste versteigerte Autonummer ZH 24 erhielt der Kanton im Jahr 2024 vom Höchstbietenden die Rekordsumme von 299’000 Franken.

Den schweizweiten Rekord hält seit dem 4. März 2026 die Nummer SO 1. Das Solothurner Schild löste ZH 24 deutlich ab: Ein Bieter zahlte 390’000 Franken dafür.

Wöchentlich kommen im Kanton Zürich fünfstellige und tiefere Kontrollschilder sowie spezielle sechsstellige Nummernkombinationen auf der Internetseite des Strassenverkehrsamts unter den Hammer. Die Einnahmen fliessen in die allgemeine Staatskasse des Kantons Zürich.