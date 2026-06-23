Kanton Zug vergibt Förderbeiträge an Kunstschaffende
Der Kanton Zug hat elf Kunstschaffende mit Förderbeiträgen von insgesamt rund 150'000 Franken aus dem Lotteriefonds unterstützt. Das mit 50'000 Franken dotierte Werkjahr geht an den Filmemacher Michael Werder.
(Keystone-SDA) Die seit 1978 jährlich vom Kanton Zug vergebenen Fördergelder werden für Projekte, Weiterbildungen oder das künstlerische Schaffen eingesetzt, teilte die Direktion für Bildung und Kultur am Dienstag mit.
Insgesamt gingen laut Mitteilung 24 Gesuche für Förderbeiträge und fünf für das Werkjahr ein. Eine Jury mit externen Expertinnen und Experten prüfte die Eingaben und gab Empfehlungen ab.
Die mit Förderbeiträgen unterstützten Künstlerinnen und Künstler sind in den Bereichen Bildende und Angewandte Kunst, Literatur und Musik tätig.
Der mit dem Werkjahr ausgezeichnete Michael Werder arbeitet als selbstständiger Filmemacher, Autor und multimedialer Gestalter und engagiert sich seit Jahren im Zuger Kulturleben. Für seine Arbeiten wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem 1. Preis der Schweizer Jugendfilmtage, wie es hiess.
Die Preisübergabefeier findet am 9. September statt und ist öffentlich.