The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kanton Zug vergibt Förderbeiträge an Kunstschaffende

Der Kanton Zug hat elf Kunstschaffende mit Förderbeiträgen von insgesamt rund 150'000 Franken aus dem Lotteriefonds unterstützt. Das mit 50'000 Franken dotierte Werkjahr geht an den Filmemacher Michael Werder.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die seit 1978 jährlich vom Kanton Zug vergebenen Fördergelder werden für Projekte, Weiterbildungen oder das künstlerische Schaffen eingesetzt, teilte die Direktion für Bildung und Kultur am Dienstag mit.

Insgesamt gingen laut Mitteilung 24 Gesuche für Förderbeiträge und fünf für das Werkjahr ein. Eine Jury mit externen Expertinnen und Experten prüfte die Eingaben und gab Empfehlungen ab.

Die mit Förderbeiträgen unterstützten Künstlerinnen und Künstler sind in den Bereichen Bildende und Angewandte Kunst, Literatur und Musik tätig.

Der mit dem Werkjahr ausgezeichnete Michael Werder arbeitet als selbstständiger Filmemacher, Autor und multimedialer Gestalter und engagiert sich seit Jahren im Zuger Kulturleben. Für seine Arbeiten wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem 1. Preis der Schweizer Jugendfilmtage, wie es hiess.

Die Preisübergabefeier findet am 9. September statt und ist öffentlich.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft