Kantone verwöhnen Staatsgäste gerne mit regionalen Produkten

Um den Freiburger Käse noch bekannter zu machen, hat die Kantonsregierung jüngst einen Greyerzer- und einen Vacherinkäse ausgezeichnet. Sie werden nun ein Jahr lang bei Regierungsempfängen gereicht. Auch andere Kantone unterstützen auf diese Weise regionale Produkte.

(Keystone-SDA) Oft geht es dabei aber um Wein. In einigen Kantonen stammen die Staatsweine aus eigenen Rebgütern, andere Kantone zeichnen edle Tropfen privater Weinbaubetriebe aus.

Auch der Kanton Freiburg kürt jeweils einen «Staatswein» – und eben einen «Staatskäse». Im Namen des Freiburger Staatsrats übergab dessen Präsident, Philippe Demierre, jüngst die beiden Auszeichnungen, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte.

Sie gingen an den Greyerzer AOP, der von Markus Sturny in der Käserei Lanthen in der Gemeinde Schmitten hergestellt wird, und an den Freiburger Vacherin AOP aus der Produktion von Alain Jungo aus der Käserei Struss in der Gemeinde Saint-Ours.