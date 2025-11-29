Kantonspolizei Bern fasst zwei mutmassliche Einbrecher in Belp

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag zwei Jugendliche im Dorfzentrum von Belp angehalten und auf die Polizeiwache gebracht. Sie werden mehrerer Einbrüche und Einschleichdiebstähle verdächtigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Jugendlicher befindet sich in Untersuchungshaft, der zweite in Arrest, teilte die Kantonspolizei am Samstag mit.

Die mutmasslichen Delikte betrafen Geschäftsliegenschaften und Fahrzeuge. Dazu erhielt die Polizei am Freitag mehrere Meldungen und leitete die Nachsuche ein. Weitere Ermittlungen laufen.