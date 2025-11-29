The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kantonspolizei Bern fasst zwei mutmassliche Einbrecher in Belp

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag zwei Jugendliche im Dorfzentrum von Belp angehalten und auf die Polizeiwache gebracht. Sie werden mehrerer Einbrüche und Einschleichdiebstähle verdächtigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Jugendlicher befindet sich in Untersuchungshaft, der zweite in Arrest, teilte die Kantonspolizei am Samstag mit.

Die mutmasslichen Delikte betrafen Geschäftsliegenschaften und Fahrzeuge. Dazu erhielt die Polizei am Freitag mehrere Meldungen und leitete die Nachsuche ein. Weitere Ermittlungen laufen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft