Kantonspolizei nimmt vier Männer nach Schlägerei in Schlieren fest

Keystone-SDA

Mehrere Männer sind am Dienstagnachmittag auf offener Strasse in Schlieren aufeinander losgegangen. Dabei kam auch eine Hiebwaffe zum Einsatz. Die Kantonspolizei nahm die Kontrahenten fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Anwohnerin meldete die Auseinandersetzung auf der Strasse in einem Wohnquartier um 16.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Zwar gelang es der Kantonspolizei die drei Männer zu trennen, doch verhielten sie sich weiterhin aggressiv.

Während der Abklärungen vor Ort kam ein weiterer Mann dazu und stiess massive Drohungen gegenüber der bereits festgenommenen Männer aus. Die Kantonspolizei musste einen Taser einsetzen und konnte den Mann ebenfalls verhaften.

Zwei Männer verletzten sich bei der Schlägerei leicht. Einer musste im Spital medizinisch versorgt werden.

Jugendlicher aus Haft entlassen

Bei den vier Männern handelt es sich um einen 33-jährigen Kosovaren und drei Schweizer im Alter von 17, 25 und 59 Jahren. Der Jugendliche wurde bereits aus der Haft entlassen.

Die Männer wurden unter anderem wegen Raufhandels beziehungsweise wegen der Hinderung einer Amtshandlung angezeigt. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

