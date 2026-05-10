Kantonspolizei Schwyz verhaftet in Steinen mutmassliche «Fälleler»

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Schwyz hat in Steinen in der Nacht auf Samstag zwei mutmassliche "Fälleler" verhaftet. Die Marokkaner sollen kurz zuvor Gegenstände aus unverschlossenen Autos gestohlen haben.

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(Keystone-SDA) Bei den 22 und 38 Jahre alten Männern wurde mutmassliches Deliktsgut gefunden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Die Polizei nahm die beiden nach Hinweisen aus der Bevölkerung um 0.30 Uhr beim Bahnhof Steinen fest.