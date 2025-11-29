Kantonspolizei St. Gallen entzieht sieben Personen den Fahrausweis

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Freitag und Samstag sieben Personen den Führerausweis abgenommen. Sie wurden als fahrunfähig eingestuft oder wiesen überhöhte Alkoholwerte auf.

(Keystone-SDA) Darunter war auch eine 52-jährige Fahrerin, die am Freitagabend bei der Autobahnausfahrt A13 bei Bad Ragaz in einen Autounfall involviert war. Sie war mit umgerechnet rund 1,5 Promille Alkohol unterwegs, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Samstag hervorgeht. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Ein 22-jähriger Mann verursachte kurz vor 3 Uhr in Bad Ragaz einen weiteren Unfall, bei dem er unverletzt blieb. Gemäss Mitteilung fuhr er ohne Führerausweis und unter Alkoholeinfluss im Auto einer angehörigen Person.

In Kriessern wollte sich am Freitagabend der Fahrer eines Motorkarrens einer Kontrolle entziehen. Der 16-Jährige hatte ebenfalls zu viel getrunken, wie eine Atemalkoholmessung zeigte.

Insgesamt hielt die St. Galler Polizei am Freitag und Samstag acht Verkehrsteilnehmende an. Alle von ihnen wurden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Strassenverkehrsämter prüfen gemäss Mitteilung administrative Massnahmen.