Kantonspolizei St. Gallen stoppt sechs fahrunfähige Lenker

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei St.Gallen hat zwischen Freitag und Samstagmorgen sechs fahrunfähige oder alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestoppt. Zwei Personen mussten ihren Führerausweis abgeben, einer Person wurde der ausländische Führerausweis aberkannt.

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(Keystone-SDA) In Eschenbach stoppten die Beamten am Freitagmorgen einen 46-jährigen Lieferwagenfahrer, der ohne gültigen Führerausweis unterwegs war und als fahrunfähig galt, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Er habe eine Blut- und Urinprobe abgeben müssen.

In Wil kontrollierte eine Patrouille am Freitagabend einen 35-jährigen Autofahrer, dessen Atemalkoholprobe einen Wert von 0,5 mg/l ergab. Sein ausländischer Führerausweis wurde daraufhin aberkannt.

In Gossau wurde in der Nacht auf Samstag ein 19-jähriger Autofahrer als fahrunfähig eingestuft. Er musste seinen Führerausweis sowie Blut- und Urinproben abgeben.

Ein 38-jähriger Lieferwagenfahrer in Schmerikon und ein 41-jähriger Autofahrer in Staad wiesen bei Atemalkoholmessungen zu hohe Werte auf, wie die Polizei weiter berichtete. Beiden wurde daraufhin ein mehrstündiges Fahrverbot ausgesprochen.

Zuletzt stoppte die Polizei kurz vor 5.50 Uhr in Abtwil einen 26-jährigen Autofahrer. Auch er galt als fahrunfähig und musste seinen Führerausweis sowie Blut- und Urinproben abgeben.