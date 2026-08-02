Kantonspolizei St.Gallen meldet einen ruhigen Nationalfeiertag

Keystone-SDA

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Für einmal blieb es im Kanton St. Gallen am Nationalfeiertag ruhig: Die Bevölkerung hat sich grundsätzlich sehr gut ans Feuer- und Feuerwerksverbot gehalten.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei ziehe ein sehr positives Fazit, hiess es dort am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA. Sie registrierte sieben Verstösse gegen das Feuerverbot, also offene Feuer oder Holzkohlegrills. Dazu kamen acht Widerhandlungen gegen das Feuerwerksverbot. Das sei sehr wenig.