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Kantonspolizei St.Gallen meldet einen ruhigen Nationalfeiertag

Keystone-SDA

Für einmal blieb es im Kanton St. Gallen am Nationalfeiertag ruhig: Die Bevölkerung hat sich grundsätzlich sehr gut ans Feuer- und Feuerwerksverbot gehalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei ziehe ein sehr positives Fazit, hiess es dort am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA. Sie registrierte sieben Verstösse gegen das Feuerverbot, also offene Feuer oder Holzkohlegrills. Dazu kamen acht Widerhandlungen gegen das Feuerwerksverbot. Das sei sehr wenig.

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