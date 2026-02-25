Kantonspolizei Thurgau nimmt bettelnde Rumänen fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstag an verschiedenen Orten mehrere Personen aus Rumänien festgenommen. Diese versuchten, mit gefälschten Spendenformularen von hilfsbereiten Passanten Geld zu ergaunern.

(Keystone-SDA) Am Vormittag nahm eine Patrouille in Steckborn einen 19- und einen 16-jährigen Rumänen fest, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Im Verlauf des Tages seien weitere Meldungen über Bettler eingegangen.

Die Polizei traf daraufhin in Weinfelden eine 38-jährige Rumänin an, die zur Verhaftung ausgeschrieben war. Sie wurde festgenommen und inhaftiert. Einen bettelnden 28-Jährigen kontrollierten die Einsatzkräfte später ebenfalls in Weinfelden und wiesen ihn weg.

Am Abend stiess die Polizei in Frauenfeld auf einen 54-jährigen Rumänen, der ebenfalls als falscher Spendensammler unterwegs war. Die fünf Personen werden bei der Staatsanwaltschaft beziehungsweise bei der Jugendstaatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.