Kantonspolizei verhaftet mutmasslichen Räuber in Stadel

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag einen mutmasslichen Räuber in Stadel verhaftet. Der 60-jährige Deutsche soll ein Geschäft in Oberglatt zweimal überfallen haben.

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(Keystone-SDA) Bei den beiden Überfällen im Dezember 2025 und Februar 2026 erbeutete der Mann nur wenig, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag schrieb. Beim ersten Überfall waren es mehrere Geldnoten. beim zweiten gar nichts. Er bedrohte dabei eine Angestellte mit einer Waffe.

Zum Verhängnis wurde dem Deutschen ein Diebstahl in Neerach am vergangenen Freitag. Er stahl in einem Laden Waren im Wert von zehn Franken. Im Rahmen der Ermittlungen sei er als Tatverdächtiger der Raubdelikte identifiziert worden. Er wurde an seinem Wohnort in Stadel verhaftet.