Kantonspolizei Zürich deckt illegales Geldspiel in Zwillikon auf

Keystone-SDA

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Ein 55-jähriger Kosovare hat in seinem Kulturclub in Zwillikon illegale Geldspiele stattfinden lassen. In der Nacht auf Samstag flog dies durch eine Kontrolle der Kantonspolizei Zürich auf.

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(Keystone-SDA) Vor Ort stiessen die Polizisten auf rund zehn Spieler, die gerade illegal Poker und ein weiteres Kartenspiel mit Geldeinsätzen spielten. Die Polizei stoppte die Spiele, wie sie am Montag mitteilte. Die Kontrolle führte die Kantonspolizei Zürich im Auftrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission durch.

Der 55-Jährige Clubverantwortliche hatte keine Geldspielkonzession. Das war aber nicht der einzige Verstoss, den die Polizisten bei ihrer Kontrolle aufdeckten. Der Kosovare wirtete ohne Patent. Seine Gäste durften in den Innenräumen rauchen und er verkaufte Zigaretten, die in der Schweiz nicht zugelassen sind.

Für die Nutzung der Räumlichkeiten als Clublokal hatte er keine Baubewilligung. Schliesslich stellten die Polizisten einen verbotenen Pfefferspray, diverse Computer, Mobiltelefone sowie Bargeld sicher.

Der Clubverantwortliche wird wegen der illegalen Geldspiele und weiterer Verstösse angezeigt.