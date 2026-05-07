Kantonspolizei Zürich fasst jugendliche Unfallverursacher

Keystone-SDA

Zwei Jugendliche sind nach einer Unfallflucht mit einem gestohlenen Auto in Oberrieden festgenommen worden. Die 16-Jährigen hatten das Fahrzeug bereits Ende Februar entwendet.

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(Keystone-SDA) Die Verhaftung der beiden mutmasslichen Täter erfolgte am Dienstag in Wädenswil, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Den Jugendlichen wird vorgeworfen, Ende Februar in Oberrieden mit einem entwendeten Auto einen Selbstunfall verursacht zu haben und anschliessend vom Unfallort geflüchtet zu sein.

Damals entdeckte eine Polizeipatrouille am Strassenrand ein stark beschädigtes Fahrzeug, von den Insassen fehlte jedoch jede Spur. Wie sich nun herausstellte, hatte der lenkende Jugendliche das Auto seines Vaters ohne dessen Wissen für die Fahrt benutzt.

Jugendliche sind geständig

Beim Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 16-jährigen Schweizer. Er muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter ein Raserdelikt, Fahrzeugentwendung sowie das Fahren ohne Führerausweis.

Sein Beifahrer, ein gleichaltriger Syrer, wurde ebenfalls angezeigt. Ihm wird unter anderem Mittäterschaft bei der Entwendung des Fahrzeugs und das Mitfahren in einem gestohlenen Auto vorgeworfen.

Beide Jugendlichen zeigten sich bei den polizeilichen Befragungen geständig. Nach Abschluss der ersten Einvernahmen durch die Jugendanwaltschaft wurden sie wieder entlassen.