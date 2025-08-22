Kantonspolizei Zürich fasst vier junge Autohaus-Einbrecher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Donnerstagmorgen in Langnau am Albis und in Horgen vier junge Männer festgenommen. Sie sollen in ein Autohaus eingebrochen sein, um teure Autos zu stehlen.

(Keystone-SDA) Die vier Festgenommenen sind zwischen 14 und 19 Jahre alt, wohnen in Frankreich und besitzen die Staatsbürgerschaften der Türkei, Frankreich und Serbien, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Kurz vor 5 Uhr in der Früh ging bei der Polizei ein Alarm aus einem Autohaus in Langnau am Albis ein. Die ausgerückten Beamten stellten vor Ort einen Einbruch fest. Kurze Zeit später entdeckten sie in der Nähe des Tatorts zwei Männer, die sich hinter grossen Pflanzentöpfen versteckten. Gleichzeitig stoppte eine andere Patrouille auf der Sihltalstrasse ein Auto mit französischen Nummernschildern, in dem zwei junge Männer sassen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die vier Verdächtigen im Autohaus Autoschlüssel teurer Autos stehlen wollten, um diese danach ins Ausland zu schaffen. Sie wurden der Staats- und Jugendanwaltschaft zugeführt.