Kantonspolizei Zürich stoppt Raser in Embrach

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in Embrach einen Raser angehalten. Der 20-jährige Schweizer war am Dienstagabend mit 131 km/h in einer 60er-Zone unterwegs. Dabei überholte er trotz Gegenverkehrs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 560 PS starke Wagen ist auf die Mutter des Rasers eingelöst, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Der 20-Jährige musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben. Die Staatsanwaltschaft übernimmt seinen Fall.

Der junge Raser wurde gegen 18 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Geschwindigkeitskontrolle gemessen, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

