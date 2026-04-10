Kantonspolizei Zürich stoppt zwei Raser

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag in Brüttisellen und in Dietikon zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein 18-Jähriger musste den Führerausweis nach zwei Monaten schon wieder abgeben.

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(Keystone-SDA) Kurz vor Mitternacht fiel einer Patrouille auf der Autobahn A1 bei Brüttisellen ein Fahrzeug auf, dessen Lenker im 80er-Bereich 77 km/h zu schnell fuhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der 18-jährige türkische Lenker, der seinen Führerausweis erst seit zwei Monaten besass, wurde angehalten, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Kurz vor 5 Uhr erwischte die Kantonspolizei auf der Bernstrasse in Dietikon ein Auto mit 140 km/h in der 60er-Zone. Bei der Kontrolle des 50-jährigen Italieners stellten die Polizisten zudem fest, dass dieser das Fahrzeug in nicht fahrfähigem Zustand lenkte. Auch ihm nahm die Polizei den Führerausweis ab.

Beide Lenker müssen sich wegen Raserdelikten vor der Staatsanwaltschaft verantworten.