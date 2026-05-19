Kantonspolizei Zürich zieht 18 lärmige Autos aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in den Bezirken Dietikon und Affoltern 18 vorwiegend leistungsstarke Autos stillgelegt. Die Fahrzeuge wiesen gravierende technische Mängel auf.

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(Keystone-SDA) Insgesamt werden 28 Personen bei der zuständigen Untersuchungsbehörde angezeigt, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Die Vorwürfe betreffen das Verursachen von unnötigem Lärm sowie unerlaubte technische Änderungen.

Die Kontrollen im Limmattal und der Region Albis fanden zwischen dem 7. und 16. Mai statt. Die Polizei überprüfte rund 60 Autos und deren Insassen.

Bei den 18 sichergestellten Autos stellten die Einsatzkräfte unter anderem manipulierte Motorsteuergeräte und illegale Abänderungen an den Abgasanlagen fest. Die Fahrzeugausweise und Kontrollschilder wurden zuhanden des Strassenverkehrsamts abgenommen.