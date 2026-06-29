Kantonsrat bestätigt Wahl von Verena Nold in den USZ-Spitalrat

Keystone-SDA

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Nach mehreren Rücktritten im Spitalrat des Universitätsspitals Zürich infolge des Herzchirurgie-Skandals hat der Kantonsrat am Montag die Wahl von Verena Nold mit 143 zu 28 Stimmen bestätigt. Die FDP lehnte die Wahl ab.

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(Keystone-SDA) Die Vakanz im USZ-Spitalrat ist eine Folge der Untersuchungsergebnisse zu den Missstände in der Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich. Drei langjährige Mitglieder traten zurück, um einen personellen Neuanfang zu ermöglichen.

Die Regierung schlug die 64-jährige Verena Nold vor. Diese war unter anderem über zehn Jahre lang Direktorin des Krankenversicherungsverbands Santésuisse und verantwortete dort die Gesamtleitung des Unternehmens mit insgesamt 60 Mitarbeitenden. Von Januar 2016 bis Ende 2025 war sie zudem Vorsitzende der Gruppenleitung der Santésuisse-Gruppe mit 250 Mitarbeitenden.

Kritik der FDP

Die Mehrheit des Rats sprach sich für die Wahl aus. Dagegen war die FDP. Sie sah das Anforderungsprofil für den Spitalrat des USZ als nicht erfüllt an und kritisiert, dass der Regierungsrat die zeitnahe Verfügbarkeit von Verena Nold zu stark gewichtet habe.

«Wir brauchen keine eierlegende Wollmilchsau», sagte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Verena Nold werde mit ihrem Leistungsausweis und dem breiten Netzwerk das Spitalgremium gut ergänzen.

Es sei nicht der Zeitpunkt für Befindlichkeiten, sagte Lorenz Habicher (SVP, Zürich). Verena Nold überzeuge, die SP habe aber klare Erwartungen an einen «sehr nötigen Kulturwandel am USZ», sagte David Sangines (Zürich). Nicht jedes Mitglied im Spitalrat müsse alles können.

Verena Nold wird ihre neue Funktion per 1. Juli 2026 antreten.