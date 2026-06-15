Kantonsrat bewilligt 543-Millionen-Paket für Glattalbahn-Ausbau

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat die Verlängerung der Glattalbahn um rund 3,3 Kilometer vom Flughafen Zürich bis Kloten Industrie genehmigt. Das 543-Millionen-Franken-Paket beinhaltet neben dem Bahnausbau auch Hochwasserschutz und eine neue Veloroute - gegen die sich die SVP vergeblich wehrte.

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(Keystone-SDA) Von den 543,4 Millionen Franken entfallen 303,1 Millionen auf die Verlängerung der Glattalbahn. Weitere 100,6 Millionen sind für den Veloweg und 139,7 Millionen für den Hochwasserschutz vorgesehen. Dank Bundesbeiträgen trägt der Kanton Zürich nur rund 290 Millionen Franken.

Das für die Ausgabenbremse erforderliche Quorum von 91 Stimmen wurde für alle drei Teilprojekte problemlos erreicht.

Die SVP störte sich an den Kosten für den Veloweg und war nicht bereit, ein «derart teures Velowegprojekt» zu bewilligen. Paul von Euw (SVP, Bauma) sprach von «Veruntreuung des Strassenfonds», der vor «räuberischen Akten» geschützt werden solle. Mit ihrem Antrag, das Geschäft an die Regierung zurückzuweisen, scheiterte die SVP jedoch klar mit 44 zu 130 Stimmen.

Auch der Antrag, die Kosten für den Veloweg um 23 Millionen pauschal zu kürzen, blieb chancenlos: Der Rat lehnte diesen ebenso deutlich ab.