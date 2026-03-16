Kantonsrat genehmigt Geld für neue Zürich-Ausstellung

Keystone-SDA

Der Kanton und die Stadt Zürich sollen im Landesmuseum eine neue Ausstellung über sich selber erhalten. Der Kantonsrat hat am Montag ohne Gegenstimme 1,56 Millionen Franken aus dem gemeinnützigen Fonds, vormals Lotteriefonds, genehmigt.

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(Keystone-SDA) Mit dem Geld wird der Verein «Einfach Zürich» eine neue Dauerausstellung im Landesmuseum aufbauen können, in der es einzig um Kanton und Stadt Zürich geht.

Die bisherige Ausstellung, die seit 2019 offen steht, soll aufgefrischt und kinderfreundlicher werden. Die Räume sollen zudem ihren Standort innerhalb des Landesmuseums wechseln, so dass die grossen Besucherströme direkt daran vorbeigeführt werden.

Die Genehmigung des Geldes war unbestritten, kein einziges Parlamentsmitglied hatte etwas dagegen einzuwenden. Die Eröffnung der neuen Ausstellung ist für 2028 geplant.

Der Verein rechnet mit Kosten von insgesamt 2,6 Millionen Franken, wobei der Kanton 60 Prozent trägt und die Stadt Zürich 40 Prozent. Dort wird noch der Gemeinderat darüber entscheiden. Auch dort dürfte die Vorlage unbestritten sein.