Kantonsrat Schwyz will Weiterbildung in Heilpädagogik fördern

Keystone-SDA

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Schwyzer Lehrkräfte, die sich berufsbegleitend in Heilpädagogik weiterbilden wollen, sollen während des Studiums vom Kanton finanziell unterstützt werden können. Dies hat der Kantonsrat am Donnerstag entschieden.

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(Keystone-SDA) Das Parlament überwies eine Motion von Franz Camenzind (SP) auf Antrag der Regierung in der abgeschwächten Form des Postulats mit 57 zu 38 Stimmen. Der Regierungsrat unterstützte das Anliegen. Im Gegensatz zu Camenzind wollte er Quereinsteiger in den Lehrerberuf nicht unterstützen, sondern nur ausgebildete Lehrkräfte, welche sich in Heilpädagogik weiterbilden wollen.

Nach Angaben des Regierungsrat arbeiteten Anfang 2026 163 Personen im Kanton Schwyz als Heilpädagogin oder Heilpädagoge, ohne dass sie über eine entsprechende Ausbildung verfügten. Diese Zahl habe in den letzten Jahren stark zugenommen, erklärte er. Motionär Camenzind bezeichnete diese Entwicklung als «Deprofessionalisierung».

Nach Angaben des Regierungsrats sind drei Viertel der Personen, die eine Weiterbildung in der schulischen Heilpädagogik machen, über 30 Jahre alt. Sie stünden vielfach im Berufsleben und hätten familiäre Verpflichtungen, erklärte er. Ein berufsbegleitendes Studium sei für sie mit erheblichen finanziellen Einbussen verbunden. Eine befristete finanzielle Unterstützung könne helfen, mehr qualifizierte Fachkräfte für die Schule zu gewinnen.

Das Anliegen des Vorstosses wurde von Mitte, FDP, GLP und SP/Grüne gestützt. Die Mehrheit der SVP stimmte nein. Ihr Sprecher Thomas Von Euw übte Kritik am integrativen System. Es sei falsch, viele heilpädagogische Lehrkräfte auszubilden für ein System, das die SVP für gescheitert halte, sagte er.