Kantonsrat sieht bei neuer LUKB-Verwaltungsrätin mögliche Konflikte

Dass mit Bernadette Koch die Verwaltungsratsvizepräsidentin der Post in den Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) gewählt werden soll, hat im Kantonsrat Fragen aufgeworfen. Es bestehe die Gefahr eines Interessenkonfliktes, hiess es von den Fraktionen.

(Keystone-SDA) Anlass der Debatte vom Dienstag war eine dringliche Anfrage von Simone Brunner (SP). Die Konstellation zwischen den Kantonalbanken und der Post sei wegen der Postfinance konfliktbeladen, erklärte sie in ihrem Vorstoss. So seien die Kantonalbanken dagegen, dass die Postfinance ins Kreditgeschäft einsteige.

Gewählt werden soll Koch an der Generalversammlung vom 13. April. Wird sie gewählt, will sie aus dem Verwaltungsratsmandat der Postfinance austreten, das Amt im Postverwaltungsrat aber behalten.

Fachlich unbestritten

Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher betonten, dass Koch aus fachlicher Sicht eine gute Wahl sei. Eva Lichtsteiner (Grüne) sah aber bei einer Wahl von Koch einen strukturellen Interessenkonflikt.

Sarah Arnold (FDP) sagte, die Überschneidungen zwischen Kantonalbank und Postfinance könnten sich verschärfen. Sie forderte, dass die strategische Unabhängigkeit der LUKB gewährleistet bleibe.

Claudia Huser (GLP) erwartete vom LUKB-Verwaltungsrat ein sorgsames Vorgehen. Roland Küng (SVP) ging davon aus, dass die LUKB und die Finanzmarktaufsicht die «konfliktgeladene Konstellation» genau geprüft hätten.

Michèle Albrecht (Mitte) sagte, bei einer Wahl von Koch würden die formellen Anforderungen zwar eingehalten. Es gehe aber auch um das Vertrauen. Der Kanton trage als Mehrheitsaktionär eine besondere Verantwortung.

Ob Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) als Vertreter des Kantons Luzern Koch an der Generalversammlung wählen wird, liess er offen. Der Regierungsrat sehe in der vorgesehenen Wahl von Koch kein Risiko eines möglichen Interessenkonfliktes zwischen Post und LUKB, hiess es in der schriftlichen Antwort der Regierung auf die dringliche Anfrage.

Wyss erklärte zudem im Kantonsrat, dass der Personenkreis, der für ein solches Verwaltungsratsmandat in Frage kommen, nicht gross sei.

Koch wohnt in Oberkirch LU und ist Wirtschaftsprüferin. Nach ihrer voraussichtlichen Wahl wird der Verwaltungsrat der LUKB aus neun Mitgliedern respektive fünf Männern und vier Frauen bestehen.