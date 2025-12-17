Kantonsrat spricht Kredit für Sanierung der Herrengasse in Schwyz

Der Kantonsrat hat die Sanierung der Herrengasse in Schwyz mit 75 zu 21 Stimmen gutgeheissen. Auf Kritik stiess im Rat das Tempo-30-Regime.

Die Herrengasse führt durch den historischen Ortskern, ist aber eine wichtige Verkehrsachse. Weil sie in einem baulich schlechten Zustand ist, soll sie zwischen dem Schulhaus Herrengasse und der Pfarrkirche St. Martin auf einer Länge von 390 Meter saniert und umgestaltet werden. Die Kosten belaufen sich auf 4,25 Millionen Franken.

Das Vorhaben stiess am Mittwoch im Kantonsrat auf Kritik, vor allem wegen des Tempo-30-Regimes und der damit zusammenhängenden Verengung der Fahrbahn auf sechs Meter. Auch die Tatsache, dass Fussgängerstreifen entfernt werden sollen, stiess auf Unverständnis.

Baudirektor André Rüegsegger (SVP) sagte, das Tempo-30-Regime auf der Herrengasse sei nicht ideologisch begründet. Der Kanton Schwyz sei bei diesem Thema sehr zurückhaltend. Dank Tempo 30 könne auch das Trottoir verbreitert werden, und die Lärmbelastung nehme ab.

Zu den Fussgängerstreifen sagte Rüeggsegger, dass die Situation nochmals angeschaut werde. Die Vorlage fand danach in der Abstimmung nicht nur eine Mehrheit im Parlament, sondern schaffte auch das bei Finanzvorlagen nötige qualifizierte Mehr von 60 Stimmen.

