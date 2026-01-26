Kantonsrat will Standort Luzern wegen OECD-Mindeststeuern fördern

Trotz der OECD-Mindeststeuer soll Luzern für grosse internationale Unternehmen attraktiv sein. Die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats hat im Eintreten die geplanten Massnahmen zur Standortförderung gestützt.

(Keystone-SDA) Das Paket des Regierungsrats sieht Massnahmen von jährlich mehreren Millionen Franken vor und umfasst Bereiche wie Innovation, Digitalisierung, Erschliessung von Wirtschaftsflächen und kundenorientierte Verwaltung. Auch in die Lebensqualität der Bevölkerung soll investiert werden. Hier geht es etwa um Steuern, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Kultur.

Mitte, SVP, FDP und GLP äusserten sich am Montag im Parlament in der Eintretensdebatte zustimmend zum Massnahmenpaket. Ferdinand Zehnder (Mitte) sagte, das Geld aus der OECD-Mindeststeuer solle «gescheit» und zum Wohle der Bevölkerung eingesetzt werden. Luzern habe seine Position als Standort internationaler Unternehmen hart erarbeitet.

Förderwettbewerb geschaffen

André Marti (FDP) sagte, die OECD-Mindeststeuer habe aus dem Steuer- einen Förderwettbewerb gemacht. Wer abwarte, verliere. Wie Zehnder und Marti fanden auch Fritz Gerber (SVP) und Urs Brücker (GLP), dass die Stossrichtung des regierungsrätlichen Paktes stimme.

Simone Brunner (SP) sah dies anders. Die Vorlage sei eine Umverteilung öffentlicher Mittel von der Bevölkerung hin zu internationalen Konzernen. Mit dem geplanten Innovationsbeitrag werde eine teure Subventionsmaschine mit wenig Wirkung geschaffen.

Die Linke kritisierte vor allem die FDP, dass sie sich als liberale Partei für Subventionen ausspreche. «Wir müssen uns der Realität anpassen», sagte Ruedi Amrein (FDP). Es gehe hier auch um Arbeitsplätze.

Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) sagte, der Standortwettbewerb sei international härter geworden, der Protektionismus nehme zu. Die OECD-Mindeststeuer habe für grosse Konzernen zu einer Steuererhöhung geführt. Luzern solle aber trotz dieser Entwicklung wettbewerbsfähig bleiben. Der Fokus liege dabei bei der Förderung von Innovation. «Das ist zukunftstauglich», sagte Peter.

Roman Bolliger (Grüne) bezeichnete dagegen Vorlage als «Paket der verpassten Chancen». Mit der Standortförderung müsse mutig in die Zukunft investieren, forderte er.

Im Rahmen der Standortförderung sprach sich der Kantonsrat nach dem Eintreten für eine Finanzhilfe von 8,5 Millionen Franken an den Stahlkocher Steeltec in Emmenbrücke aus. Gemäss Regierung handelt es sich um einen Transformationsbeitrag. Das Parlament, das die Diskussion dazu schon im September 2024 geführt hatte, hiess eine Motion der Kommission Wirtschaft und Abgaben mit 94 zu 15 Stimmen.