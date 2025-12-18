Kantonsschule Nuolen zügelt vorübergehend nach Pfäffikon

Keystone-SDA

Während der Sanierung und Erweiterung der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) in Nuolen in der Gemeinde Wangen wird der Schulbetrieb nach Pfäffikon verlegt. Der Kanton Schwyz hat bei der Gemeinde das Baugesuch für das Provisorium eingereicht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, wird das Provisorium bei der KSA in Pfäffikon realisiert. Teilweise kann die KSA Nuolen Räumlichkeiten der Kantonsschule mitbenutzen, es ist aber auch ein Provisorium mit zwölf Schulzimmern auf dem Busparkplatz des Alpamare geplant. Dafür wird das Provisorium verwendet, das bereits während des Baus der neuen KSA Pfäffikon im Einsatz war.

Wie die Staatskanzlei weiter mitteilte, ist die Baubewilligung für das neue Schulhaus in Nuolen noch nicht rechtskräftig. Grund ist eine Beschwerde, welche derzeit beim Verwaltungsgericht hängig ist.

Die Kantonsschule Ausserschwyz wird an zwei Standorten, in Pfäffikon im Bezirk Höfe und Nuolen im Bezirk March, geführt. Die KSA Pfäffikon konnte ihr neues Schulhaus auf den Beginn des laufenden Schuljahres beziehen. Anfänglich hatte der Kanton den Standort Nuolen schliessen wollen, ein Schritt, der am Veto der Stimmberechtigten scheiterte.